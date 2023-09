Calciomercato Lazio | Greenwood e Bobb? Ecco perché. E Pedro...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La ricerca di un esterno offensivo della Lazio, quasi frenetica nelle ultime ore, ma come si spiega? C'entra Pedro, ma non i suoi problemi alla caviglia che tutto sommato sta bene, tanto che il canario oggi si è allenato in gruppo. L'ex Barcellona ha ricevuto una proposta molto ricca dall'Arabia Saudita, ha chiesto di poterla valutare. Lotito ha dato il via libera, potrebbe ottenere anche un indennizzo importante a livello economico, ma serve un sostituto, altrimenti Pedro rimarrà a Roma e il giocatore non avrebbe problemi a stare ancora in biancoceleste. La Lazio ha sondato Greenwood, ma i tempi sono strettissimi, così come per Bobb del City. Al momento dunque difficile immaginare ribaltoni, ma fino alle 20 tutto può succedere...

