Calciomercato Lazio | Greenwood, il Marsiglia fa all-in. E Lotito...

AGGIORNAMENTO ORE 12.45 - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Marsiglia avrà in queste ore un contatto diretto con Greenwood, il padre-agente e il resto dell'entourage del giocatore per convincerlo a dire sì alla propria proposta. Longoria, presidente dell'OM, è determinato a ottenere il via libera di Greenwood, rassicurandolo anche sulla possibile accoglienza in città. Per incentivare il semaforo verde, inoltre, il club transalpino ha alzato la proposta d'ingaggio al calciatore, portandola alla soglia dei 4 milioni annui. Questo perché le reazioni della piazza e del sindaco delle scorse ore avevano spaventato Greenwood, portandolo a mettere in stand-by anche l'intesa tra OM e United (31 milioni complessivi e percentuale sulla futura rivendita del 30%). La Lazio è in posizione d'attesa, ha una base d'intesa con Greenwood. L'intermediario incaricato dal club capitolino è a Londra, in contatto continuo con l'entourage dell'attaccante: se l'inglese dovesse dire no al Marsiglia, allora la Lazio presenterebbe al Man United un'offerta ritocatta al rialzo: circa 25 milioni e percentuale sulla futura rivendita del 50%.

CALCIOMERCATO LAZIO - Mason Greenwood resta il grande obiettivo del calciomercato estivo della Lazio. Dopo averlo sfiorato lo scorso anno, i biancocelesti sperano di riuscire a portarlo finalmente a Formello. L'inglese è in uscita dal Manchester United e i capitolini sono in pole insieme al Marsiglia. L'OM ha trovato l'accordo con gli inglesi sulla base di 31 milioni con il 30% sulla futura rivendita. L'affare resta congelato perché, nonostante il pressing di De Zerbi, l'inglese non ha ancora dato l'ok al trasferimento in Francia. La situazione transalpina poi non è tra le più semplici. Oltre ai problemi dei diritti tv che coinvolgono tutti i club francesi, Greenwood non ha al momento un'accoglienza importante.

Il sindaco di Marsiglia ha tuonato invitando il club a non prendere il calciatore per l'episodio ormai noto con l'attuale compagna Harriet Robson. Anche i tifosi francesi hanno diramato un comunicato contro l'ex Getafe. Insomma una situazione non proprio in discesa nonostante i tentativi di Longoria e De Zerbi. La Lazio punta proprio su questo tra i dubbi del calciatore e le mosse di tifosi e istituzioni in Francia. I biancocelesti sperano di spuntarla. L'eventuale no dell'attaccante all'OM spingerebbe la Lazio a intensificare i rapporti con il Manchester per provare a chiudere. Non è escluso un rilancio con Lotito che si era spinto fino a 20 milioni più bonus con l'aggiunta del 50% sulla futura rivendita. Possibile che la Lazio alzi l'offerta per accorciare il gap dai transalpini, ma tutto passa dal no di Greenwood al trasferimento in Ligue1. Le prossime ore si preannunciano decisive con il calciatore che nei giorni scorsi ha detto ai Red Devils di voler trovare presto la sua nuova sistemazione.

Articolo pubblicato alle ore 10.00