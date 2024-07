Calciomercato Lazio | Greenwood, Mirror: "Il Marsiglia rilancia". La situazione...

CALCIOMERCATO LAZIO - La situazione di Mason Greenwood è in continua evoluzione. Il talento inglese è un chiodo fisso di Claudio Lotito da un anno e mezzo. Il presidente della Lazio già un anno fa aveva provato a portarlo nella Capitale, per poi vederlo saltare e finire al Getafe in prestito gratuito. Un'occasione scivolata via dalle mani che oggi il patron biancoceleste non vorrebbe perdere di nuovo. Da settimane la Lazio ha iniziato questa corsa al classe 2002, trasformando l'interesse in un'offerta concreta da 20 milioni di euro, più il 50% sulla futura rivendita, come vi avevamo anticipato in esclusiva. Una cifra distante dalla richiesta di 30 milioni del Manchester United ma che, fino a qualche ora fa, sembrava essere la più importante recapitata al Carrington Training Centre. Fino a qualche ora fa, appunto, perché secondo quanto riporta il The Mirror dall'Inghilterra, a essersi inserito con prepotenza sarebbe l'Olympique Marsiglia. La squadra allenata da De Zerbi, che sogna di poter abbracciare Greenwood, avrebbe superato l'offerta dei biancocelesti di alcuni milioni - non viene specificata la cifra -, restando comunque distanti dalle pretese dei Red Devils. Un'ulteriore sviluppo che potrebbe portare la Lazio a una reazione o spingere i capitolini a puntare sulla volontà del calciatore che, a meno di cambiamenti repentini, già da qualche giorno ha deciso di sposare la causa laziale, mettendo la squadra di Baroni in una posizione privilegiata rispetto alla concorrenza.