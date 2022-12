Calciomercato Lazio, guarda Cheddira: i numeri sono impressionanti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il mercato si avvicina, la Lazio ha bisogno di rinforzi in vista della ripresa della stagione e non solo. Tra le priorità c’è senza dubbio il terzino, ma anche a centrocampo e in attacco servono aiuti. A proposito di quest’ultimo, la società biancoceleste si sta guardando intorno e alla lista degli osservati speciali si aggiunge il nome di Walid Cheddira. L'attaccante del Bari è l'attuale capocannoniere con 9 gol nelle prime 12 giornate. Un sigillo ogni 111 minuti, anche la media è impressionante. Ha realizzato anche il sogno del Mondiale col Marocco, conquistandosi una chance agli ottavi di finale contro la Spagna. Le sue prestazioni però, non hanno attirato solo le attenzioni della società capitolina. Ad aver messo gli occhi su di lui, ci sono anche altri club d’Europa come: il Napoli, lo Sporting Lisbona e il Nottingham Forest che avrebbero già preso contatti con il suo entourage. Nel frattempo, ovviamente il suo valore è lievitato: si è passati da 150.000 euro (prezzo pagato dai pugliesi), ai 6/7 milioni attuali.

