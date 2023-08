Calciomercato Lazio | Guendouzi avanza, Samardzic resiste: ora la scelta...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio lavora sulle uscite di Akpa-Akpro e Marcos Antonio, servono per dare una spinta all'ultima entrata (secondo portiere a parte) del mercato. Per il brasiliano c'è la pista Paok Salonicco, i greci però offrono il prestito secco, una formula che non convince la Lazio. Si continua a trattare. L'ivoriano invece è ora vicino al Monza. Basic invece per ora fa muro, non vorrebbe andare via da Roma. La Lazio l'aveva proposto all'Udinese nei primi colloqui per Lazar Samardzic, i biancocelesti valutano il croato circa nove milioni di euro, sarebbero da scalare ai 25 che i friulani chiedono per il centrocampista classe 2002. Samardzic è pista ancora viva, non trovano conferme i rumors riguardanti una presunta bocciatura di Sarri rispetto al profilo del serbo. La Lazio sta continuando a tenere in caldo la pista che porta all'ex Lipsia, in società c'è l'idea che se la trattativa con i friulani dovesse imboccare la strada giusta, allora Basic potrebbe anche convincersi ad accettare l'Udinese e trasferirsi in bianconero, facendo un assist a Lotito.

GUENDOUZI - L'Udinese aspetta una mossa della Lazio. Samardzic è in lista, si gioca la pole con Matteo Guendouzi. Il francese piace molto, ha caratteristiche che completerebbero il reparto: ha buona tecnica, grande gamba, capacità di dare ritmo e intensità alla manovra. L'Olympique Marsiglia apre alla cessione, valuta il calciatore circa 15-16 milioni di euro, la Lazio vorrebbe procedere in prestito oneroso e obbligo di riscatto, ma per ora non s'è spinta oltre gli 11-12 milioni di euro complessivi. Non bastano. In questo momento però le quotazioni di Guendouzi sono in rialzo rispetto a quelle di Samardzic. Ma il mercato è fluido, le cose possono cambiare in fretta. Per dare una spinta alle manovre in entrata serve però qualche uscita. Per questo ora è necessario andare avanti con le cessioni dei giocatori in esubero.

