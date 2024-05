Calciomercato Lazio, Guendouzi e il rebus sul futuro: la richiesta di Lotito

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Voragine a centrocampo per la Lazio. Luis Alberto e Guendouzi sono i due casi che si sono aperti nell'ultimo periodo, motivo per cui nessuno dei due è incedibile, con la Lazio che ascolterà eventuali offerte, disposta a cederli solo in base alle sue condizioni. Per lo spagnolo Claudio Lotito pretende 15 milioni, per Guendouzi ne servono 30. Insomma, soldi che garantirebbero nuovi investimenti anche se perderli entrambi potrebbe creare un vuoto a centrocampo.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, si è riaperto subito il caso Guendouzi-Tudor, dopo lo strappo a Marsiglia e se per il tecnico non ci sono problemi, il francese ha altri pensieri. Guendouzi preferirebbe partire, ma come per Luis Alberto, potrà lasciare Formello solo se arriveranno offerte congrue. Tudor riparlerà con il diesse Fabiani, perché non tutti potranno partire, come neanche gli investimenti dell’anno scorso (Rovella e Isaksen su tutti) possono essere bruciati.