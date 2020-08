Calciomercato Lazio, i tifosi a David Silva: "Ora devi firmare"

CALCIOMERCATO LAZIO - La trattativa che dovrebbe portare David Silva alla Lazio è a tutti gli effetti il tormentone della prima parte del calciomercato. Se alla radio non si fa che ascoltare "Ho voglia di ballare un reggae in spiaggia", i tifosi biancoceleste sperano più nell'annuncio dello spagnolo. Un campione come Merlino con l'aquila sul petto è un'emozione troppo grande per l'ambiente laziale. Il trascorrere dei giorni e una firma che non arriva hanno un po' creato il panico nell'ambiente con una sorta di preoccupazione che si fa sentire ogni giorno di più. Il talento iberico era però impegnato nell'inseguire la Champions League con il suo City e avrebbe voluto rimandare qualsiasi discussione sul suo futuro dopo l'ultimo atto. L'improvvisa e inaspettata eliminazione degli inglesi per mano del Lione è diventato un assist per i capitolini. I tifosi hanno così preso nuovamente d'assalto i social di David Silva. Insieme ai soliti "Vieni alla Lazio", "Ti aspettiamo a Roma" e "Già ti amiamo" sono comparsi dei nuovi commenti. L'ipotesi Qatar, si parla di un'offerta sontuosa da dieci milioni a stagione per lui, non è sfuggita, ma i sostenitori biancocelesti hanno subito gettato acqua sul fuoco. "Che ci fai con tutti quei soldi per giocare in Qatar, niente è bello come Roma e la Lazio" è il senso di molti post. C'è anche chi striglia un po' il 21 del City con "Ora devi firmare, niente scherzi", "Ti aspettiamo, il contratto è pronto" e "Vieni alla Lazio, ti divertirai". Insomma la speranza, tra un ballo in spiaggia e una serata con gli amici, è che questo weekend di Ferragosto arrivi la tanto attesa fumata bianca e che David Silva diventi un nuovo giocatore della Lazio. Con l'ufficialità in tasca, i tifosi biancocelesti potranno godersi ancora di più le vacanze e cantare a squarciagola: "Karaoke, Guantanamera".

Calciomercato Lazio, il punto sui portieri: chi entra e chi esce

Calciomercato Lazio: da Badelj a Wallace, ecco tutti i rientri dai prestiti

TORNA ALLA HOMEPAGE