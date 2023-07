Calciomercato Lazio | Il momento decisivo è arrivato: le scelte di Lotito e Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è ai blocchi di partenza. Il 9 luglio inizierà il raduno a Formello con annesse visite mediche e test fisici, poi la partenza per Auronzo di Cadore fissata l'11. Il mercato è ancora fermo, sia in entrata che in uscita. Si attende una mossa che possa sbloccare il tutto. Stando a quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei Lotito incontrerà Sarri per fare il punto della situazione. Nelle prossime 48 ore si attende la scossa. Il rinnovo di Luis Alberto è ormai cosa fatta e questo potrebbe agevolare l'arrivo a Roma di Milos Kerkez (stessa scuderia del Mago). L'olandese esclude Pellegrini? No se si pensa all'uscita di Marusic, richiesto in Arabia e in Inghilterra. Potrebbe partire anche Lazzari: a sostituirlo pronto D'Ambrosio. Sondato anche Karlsson dell'AZ Alkmaar se non si dovesse concretizzare Berardi. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Dodi Lukebakio, classe ‘97 di proprietà dell’Hertha Berlino. Il suo contratto scade nel 2024 e non dovrebbe rinnovare con il club tedesco. Tanta carne al fuoco per il duo Lotito-Sarri che in breve dovranno riuscire a sciogliere tutti i dubbi e mettere luce sul mercato della Lazio.