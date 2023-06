Calciomercato Lazio | Il piano di Lotito: Milinkovic, Luis Alberto e quattro acquisti

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Ecco il piano B sul mercato di Lotito. La richiesta per Milinkovic è chiara: 40 milioni di euro. Difficile arrivi qualcuno con un'offerta simile entro fine agosto per un calciatore sì forte ma in scadenza nel 2024. Ecco che allora il presidente potrebbe optare per la permanenza del Sergente un altro anno, insieme al rinnovo di Luis Alberto. A queste due scelte si aggiungono quattro acquisti da regalare a Sarri: due attaccanti (un esterno e un vice Immobile, un regista e un terzino sinistro se non dovesse arrivare il riscatto di Pellegrini. Possibile anche l'arrivo di un portiere in caso di addio di Maximiano. Ieri sono state smentite presunte offerte arabe (Al Shabab e Al Nassr) per Felipe Anderson, a cui è stato promesso il ritocco dal presidente. L'idea di Lotito è chiara: se non porta soldi, Milinkovic resta alla Lazio. Il patron culla l'idea addirittura di un rinnovo del centrocampista serbo che resta però una pista estremamente complicata.