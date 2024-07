Calciomercato Lazio | Immobile-Besiktas, ore calde: ecco quando può sbloccarsi

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio e il Besiktas a lavoro per trovare una soluzione che accontenti tutti, soprattutto Ciro Immobile che ormai considera chiuso il suo ciclo in biancoceleste e ha già dato il suo ok al biennale da sei milioni più bonus (con opzione per un terzo anno) proposto dai turchi. Ciro vuole andare, ha chiesto a Lotito d’essere liberato a parametro zero, un segno di riconoscenza per quanto fatto in questi anni con la maglia della Lazio. Il presidente però ha detto no, chiede un indennizzo, era partito da una richiesta alta, circa 10 milioni, è sceso sensibilmente, ne vorrebbe almeno cinque. Il Besiktas ha tergiversato, non sembrava disposto a corrispondere nulla alla Lazio, chiedeva il cartellino gratuitamente, sono state ore di stallo. Le ultime. Ma occhio alle prossime, perché Immobile vorrebbe chiudere la pratica prima della partenza per Auronzo e la stessa Lazio vorrebbe incassare qualcosa dalla cessione di Ciro e risparmiare i quasi 20 milioni lordi che dovrebbe corrispondere al giocatore fino al 2026. Soldi che servono per Nuno Tavares e soprattutto per Mason Greenwood, obiettivo mai messo da parte dalla Lazio. Per questo già oggi sono previste novità sul fronte Immobile, gli agenti dell’attaccante sono a lavoro per trovare la quadra e mettere d’accordo i club, si può chiudere tra i 4 e i 5 milioni, serve uno sforzo del Besiktas per far scattare la fumata bianca, l’obiettivo è chiudere la vicenda tra oggi e domani.

