Calciomercato Lazio | Immobile e l'intreccio con Firmino: dall'Arabia nuove sirene, ma...

CALCIOMERCATO LAZIO - Tre gol all’esordio, poi più nulla. Piovono critiche su Roberto Firmino che all’Al-Ahli ha perso pure il posto da titolare. Il brasiliano non gioca dal primo minuto da due mesi, ultima volta il 27 ottobre contro l’Al-Hilal di Milinkovic. L’ex Liverpool non sta ingranando in Saudi Pro League e i tifosi dell’Al-Ahli ne chiedono a gran voce la cessione. Uno scenario che potrebbe anche concretizzarsi nelle prossime settimane, perché Firmino piace molto all’Al-Ettifaq di Steven Gerrard e ad altri club della SPL come Al-Shabab e Al-Fateh. Non solo. Per Firmino potrebbe anche concretizzarsi un clamoroso ritorno in Europa visto che diversi club tra Premier, Bundesliga e Liga sarebbero interessati. Se Firmino dovesse lasciare l’Al-Ahli, però, occhio alle ripercussioni in casa Lazio. Già perché sembra che il club di proprietà del fondo PIF abbia individuato in Ciro Immobile il possibile sostituto del brasiliano.

SCENARI - L’Al-Ahli è uno dei club più ricchi della Saudi Pro League insieme a Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ittihad e potrebbe mettere sul piatto cifre faraoniche per il giocatore e per la stessa Lazio che tra tre settimane sbarcherà in Arabia per giocare la Supercoppa Italiana. Lotito per cedere Immobile vorrebbe almeno 35 milioni di euro, ma potrebbe anche accontentarsi di cifre inferiori se il giocatore chiedesse d’andare via. Le voci riguardo a un interessamento dell’Al-Ahli per Immobile sono sempre più fitte, partono dall’Arabia e trovano conferme anche in ambienti di mercato nostrani. Eventuali evoluzioni in questo scenario dipendono comunque dall’addio di Firmino e dalla volontà di Immobile. Ciro in estate aveva respinto i sondaggi sauditi, aveva scelto di rimanere a Roma, all’orizzonte c’è l’Europeo, obiettivo che il ragazzo non vuole mollare. Immobile è legatissimo alla Lazio, sarebbe difficile dire addio a stagione in corso, anche per questo una partenza a gennaio è per ora da considerarsi un’ipotesi remota. Ma le vie del mercato sono infinite e possono diventare sorprendenti. Se da Gedda dovessero cominciare a piovere milioni sarebbe difficile fare previsioni su scelte e futuro di Ciro…

