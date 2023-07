Calciomercato Lazio | Immobile in Arabia? Lotito rassicura l'ambiente

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'indiscrezione lanciata dall'Arabia ha fatto preoccupare tutti i tifosi laziali. Pensare a un addio di Immobile, dopo aver vissuto quello di Milinkovic, sarebbe troppo difficile da digerire. Ecco allora che a rassicurare l'ambiente ci pensa Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, intervenendo ai microfoni del Messaggero, ha spiegato di non aver ricevuto nessuna offerta ufficiale dall'Al-Wahda (sarebbe questo il club interessato), aggiungendo che Immobile non è assolutamente in vendita e che per tentarlo potrebbe non bastare neanche offerte da circa 50 milioni di euro. Dichiarazioni queste che fanno tornare il sorriso e la serenità nel popolo biancoceleste, oggi in trepidante attesa di nuovi acquisti.