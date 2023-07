Calciomercato Lazio | Immobile, l'Arabia fa vacillare le sue certezze. E Sarri...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha messo a segno un solo colpo da quando è iniziato il mercato estivo e la situazione non lascia dormire sonni tranquilli a Sarri. Il tecnico toscano è in contatto col presidente Lotito, è lui che fa il mercato, ha messo nero su bianco le sue richieste e ora attende di vedere arrivare in ritiro volti nuovi. All’inizio della stagione non manca molto e i rinforzi servono come il pane. A alimentare l’ansia, l’Arabia che sembra essere incontenibile. Non solo Milinkovic, ora ha puntato anche Immobile. Come riporta il Corriere dello Sport, non sono state presentate offerte ufficiali, ma sondaggi e telefonate hanno raggiunto l’orecchio di giocatore e società. La cifra che Al-Wehda sarebbe disposta a mettere sul piatto è di 20 milioni a stagione per tre anni. Numeri che farebbero vacillare chiunque.

