Calciomercato Lazio | Immobile tentato dall'Arabia: Lotito detta i tempi

Fonte: lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - È un momento di stallo per Ciro Immobile. E, di riflesso, anche per la Lazio. Il bomber biancoceleste, mattatore in campo in queste prime uscite stagionali nel ritiro di Auronzo di Cadore, continua a riflettere sull'offerta monstre arrivata dall'Arabia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Nazionale è fortemente tentato dai 35 milioni di ingaggio offerti dai sauditi, motivo per il quale non ha ancora chiuso le porte ad Al-Shabab e Al-Wheda. Ad avere fretta è però la Lazio, che vorrebbe una decisione definitiva entro 10 giorni, in modo da valutare la cessione come già successo con Milinkovic. E fare definitivamente chiarezza nell'ambiente.