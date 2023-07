Calciomercato Lazio | Immobile tentato dall'Arabia. Ma per ora...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Appena arrivato ad Auronzo, Ciro Immobile. Un raggio di luce in un ritiro finora senza volti nuovi: c’è ancora lo zero alla casella degli acquisti centrati, in un momento simile ci si aggrappa alle bandiere. Solo che in Arabia Saudita puntano pure quelle nella sessione di mercato dell’esodo incontrastato. Le ultime voci riguardano proprio il capitano biancoceleste, simbolo e recordman di gol con la maglia della Lazio. Due club sauditi (dovrebbero essere l’Al Wheda e l’Al Shabab) lo hanno messo nel mirino offrendogli un ingaggio monstre, difficilmente rifiutabile. Spinge almeno a delle riflessioni. Certo, dall’altra parte c’è la squadra di cui è diventato trascinatore e simbolo, con i tifosi che l’hanno eletto a idolo incontrastato, a maggior ragione dopo la cessione di Milinkovic all’Al Hilal.

Gli arabi ci stanno provando

L’interesse nei suoi confronti è forte, la Lazio non ha intenzione di lasciarlo partire, i discorsi potrebbero cambiare soltanto in caso di un’offerta importantissima recapitata a Formello, che viaggi in linea con l’ingaggio spropositato proposto all’attaccante. “Forse non accetterei neanche 50 milioni”, le parole di Lotito sull’ipotesi di una nuova offensiva da parte degli arabi. Serve una cifra altissima per far vacillare le convinzioni generali. Dovesse arrivare, al netto di un addio che sarebbe dolorosissimo a prescindere, potrebbe anche essere presa in considerazione la cessione. I rumors su Immobile, leader indiscusso dello spogliatoio, vanno comunque registrati. Sta alla Lazio decidere se respingere ogni tipo di assalto o lasciare aperti degli spiragli.