Calciomercato Lazio | In settimana si accelera per Ricci: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha, quasi, messo in archivio il terzo colpo. Dopo le ufficialità di Castellanos e Kamada, domani Isaksen svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto. Sarri ha ottenuto i primi rinforzi, ma per completare la squadra ha chiesto un altro sacrificio in cabina di regia. Il nome preferito del mister ormai è noto: Samuele Ricci del Torino. Cairo lo valuta circa 25 milioni di euro, la Lazio si è spinta intorno ai 20, prima di raffreddare la trattativa pur tenendo aperto più di uno spiraglio per una nuova carica.

Secondo quanto riporta Il Correre dello Sport, dopo qualche settimana di attesa in cui ci si è concentrati su altri obiettivi, il momento di rifarsi sotto sarebbe arrivato. I prossimi giorni saranno quelli decisivi: la Lazio è pronta ad accelerare per assicurarsi il classe 2001. La valutazione dei granata è di quelle importanti, Cairo fino a oggi non ha mai traballato, è sempre rimasto fermo sulle sue richieste. Un piccolo sacrificio da parte di entrambe le parti, però, potrebbe bastare per arrivare a dama. Sarri attende novità e incrocia le dita: se la dirigenza biancoceleste non troverà spiragli si punterà su altri obiettivi. Un pensiero che al momento, però, non sembra passare nella testa della Lazio, intenzionata a insistere prepotentemente sul giovane centrocampista.