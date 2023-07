Calciomercato Lazio | Incontro con il Napoli per Mario Rui. E Zielinski...

Fonte: lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO – RASSEGNA STAMPA - Sono diversi attualmente i forni aperti tra Lazio e Napoli. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo la visita di Giuffredi ad Auronzo di Cadore, i biancocelesti hanno messo nel mirino Mario Rui, in scadenza di contratto con gli azzurri nel 2025 e in procinto di firmare un rinnovo annuale. Il terzino sinistro si aggiunge così a Zielinski, altro oggetto del desiderio della Lazio per il quale Lotito ha offerto 20 milioni di euro, a fronte di una richiesta del Napoli di 30 più bonus. In ogni caso, il club capitolino continua a guardarsi intorno: se Pellegrini appare ormai lontano, più semplici dovrebbero essere le piste che portano a Doig e Valeri. Non solo acquisti però in casa Lazio, con Lotito che deve adesso iniziare anche a lavorare per sfoltire la rosa, con diversi giocatori dati in partenza essendo stati tagliati fuori dal progetto tecnico.