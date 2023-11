Calciomercato Lazio, Insigne chiama Sarri: può arrivare con la Champions

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Lorenzo Insigne chiama Sarri: vuole tornare in Italia e in Serie A. La Lazio è la sua prima scelta, sia per il 4-3-3, modulo che conosce benissimo, che per il bellissimo rapporto che lo lega con il Comandante e con capitan Immobile. L'esterno di Frattamaggiore può diventare un'occasione di mercato per i biancocelesti.

Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la società non esclude un colpo in attacco, ma deve essere una soluzione vantaggiosa, o in prestito o gratuita. La dirigenza lavorerà anche alle cessioni: Gila e Basic in cima alla lista. Per ogni partenza ci sarà una sostituzione. Insigne dovrà trovare un accordo d'uscita con il Toronto, che vuole liberarsi del suo ingaggio da oltre 11 milioni. Al momento ci sono due soluzioni per vedere l'ex Napoli in biancoceleste: il prestito di sei mesi (o addirittura più lungo) oppure la risoluzione definitiva con il club canadese.

L'arrivo o meno del classe 1991 può dipendere dal prossimo mese. La qualificazione agli ottavi di Champions può garantire a Lotito una decina di milioni da investire su rinforzi e rinnovi di contratto. La volontà di Insigne è chiara, vuole la Serie A dopo un anno e mezzo difficili al Toronto. Ha chiuso la stagione con appena 4 gol e 4 assist a referto in MLS, saltando 6 delle ultime 13 gare. Adesso si è legato alla You First, stessa agenzia di Luis Alberto, scuderia in grande espansione in Europa e con grandi interessi in Italia. Lo scugnizzo ha ancora qualcosa da dare al calcio che conta.