Calciomercato Lazio | Insigne si allontana: Sarri ha già il sostituto

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Si allontana l'ipotesi Lorenzo Insigne. Volenteroso di lasciare Toronto, l'ala trentaduenne si era proposta alla Lazio di Sarri nella speranza di fare ritorno in Italia e mettersi di nuovo a disposizione del 'Comandante'. Ma la Lazio ha dimostrato di avere altri piani per il futuro. L'ex Napoli, infatti, si rivelerebbe un'opzione possibile solo nel caso in cui Pedro dovesse lasciare la squadra e, secondo quanto riporta Il Messaggero, oggi l'ipotesi sarebbe più che remota. Lo spagnolo, d'altronde, sta vivendo un periodo d'oro: sono tre i gol realizzati nella settimana che ha anticipato la sosta: due annullati per fuorigioco (la perla di San Siro e il contropiede con l'Atalanta), nel mezzo il colpo di testa a Glasgow che ha deciso la partita contro il Celtic.

Il diciassettesimo centro in Champions League per una leggenda vivente. Un talento che nelle ultime uscite ha ritrovato la forma fisica e si sta ritagliando un minutaggio sempre più importante in squadra. Per Sarri è il dodicesimo uomo, quel giocatore da mandare in campo per spaccare le partite nel secondo tempo. Lotito stravede per lui, a Luglio ha rinnovato il suo contratto, inserendo due opzioni di prolungamento automatico fino al 2025 (la prima al raggiungimento delle 25 presenze, la seconda a carico della società). Un modo per tutelarsi anche dalle voci che arrivano dalla Spagna, il Tenerife, più di tutti, si è fatto avanti e continua a tirarlo in ballo nei suoi piani di mercato (ieri le parole dell'azionista Juan Manuel Garrido). Per la Lazio, però, resta un giocatore da custodire, uno di quelli da tenere in squadra fino a quando si potrà, per buona pace di Insigne.