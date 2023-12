Calciomercato Lazio | Inter, voragine a destra: Inzaghi (ri)bussa a Formello?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Lazio e Inter si ritroveranno di fronte domenica, all'Olimpico, nel posticipo della 16a giornata. Ma occhio anche a possibili sviluppi di mercato tra i due club. Inzaghi ha un problema sulla fascia destra, Cuadrado dovrà con tutta probabilità operarsi per risolvere il problema al tendine d'Achille che l'affligge ormai da mesi. Questo vuol dire stagione finita per il colombiano che apre quindi una voragine a destra nella rosa interista. Marotta e Ausilio stanno già studiando possibili soluzioni. La più probabile, al momento, è che l'Inter provi ad anticipare a gennaio l'arrivo di Tiago Djalò dal Lille, difensore con cui ha già un accordo per giugno, quando il portoghese di libererà a parametro zero. A quel punto, con Djalò a rimpolpare il pacchetto dei centrali, ecco che Darmian scalerebbe stabilmente in fascia e s'alternerebbe con Dumfries.

FRECCA - Più remota, ma non da escludere, l'ipotesi che Inzaghi possa tornare a chiedere Manuel Lazzari alla dirigenza nerazzurra. Il tecnico piacentino è un estimatore del 29 biancoceleste, fu lui a volerlo a Roma nell'estate del 2019, considerandolo arma indispensabile nel 3-5-2 per la capacità di ribaltare il fronte con velocità disarmante. Lotito a oggi non considera incedibile nessun elemento della rosa, serve un'offerta congrua ovviamente, ma ci sarebbero i margini per sedersi al tavolo. La valutazione di Lazzari s'aggira intorno ai 15 milioni di euro. Stessa cifra che Lotito chiederebbe per Marusic, altro giocatore che a Inzaghi piace, ma che sembra orientato più verso l'Arabia Saudita. Una cifra comunque importante, non è detto che l'Inter possa investire tanto a gennaio, ma dipenderà dalle riflessioni e dalle scelte che concorderanno Inzaghi, Marotta e Ausilio. Intanto Inzaghi e Lazzari s'incroceranno domenica, in una partita che vale tanto. Per il mercato c'è tempo. Ora spazio al campo e a una Lazio da risollevare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.