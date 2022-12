Calciomercato Lazio, Inzaghi spinge per il riscatto di Acerbi: la situazione

Il tecnico nerazzurro spinge per la conferma del centrale che attualmente è a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L'Inter deve fare i conti con una difesa praticamente tutta in scadenza. Skriniar e de Vrij trattano il rinnovo con continui alti e bassi. Lo slovacco dovrebbe dare una risposta nei prossimi giorni, mentre l'olandese, che sembrava certo dell'addio, ora potrebbe allungare di due anni il contratto. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Inzaghi spinge per un'altra conferma: quella di Francesco Acerbi. Il difensore si trova in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto. Riscatto su cui il tecnico dei meneghini spinge affinché arrivi il prima possibile. Il quotidiano, però. spiega che i 4 milioni richiesti dalla Lazio andranno in qualche modo "trattati". La situazione economica dell'Inter non è delle più rosee e ogni spesa deve essere oculata. Bisognerà capire se il club accontenterà il mister e come vorranno trattare la permanenza di Acerbi alla Pinetina. Discorso ovviamente rimandato all'estate, ma il futuro dell'ex Sassuolo entra nel vivo.