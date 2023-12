Calciomercato Lazio | Kamada medita l'addio: tre club sulle sue tracce

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Daichi Kamada può lasciare la Lazio. Il giappponese, arrivato in estate come il colpo più importante della campagna acquisti, fatica a inserirsi in Italia. Il gol al Napoli per ora resta l'unica gioia della sua stagione in cui ha perso anche la maglia da titolare. Il nipponico non si aspettava di trovare così poco spazio. Voleva trasformarsi nella mezz'ala perfetta di Sarri, contro l'Inter ha mostrato qualche segnale di risveglio. Bisognerà capire quanto spazio troverà nelle prossime partite perché a rischio c'è anche la convocazione per la Coppa d'Asia.

Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il ct gli ha dato una chance di convocazione al 50%. Perché ci sono due giocatori che hanno molta più continuità nei rispettivi club nel suo ruolo, uno è Minamino col Monaco. Oltretutto la Nazionale orientale gioca con il 4-2-3-1, Kamada riesce a esprimersi meglio più avanzato, come ha dimostrato all'Eintracht con le ultime 16 reti in un anno. L'obiettivo di Daichi è non perdere assolutamente il mondiale 2026, per questo si sta guardando intorno e ascolterà anche eventuali offerte già a gennaio.

Secondo l'edizione odierna del quotidiano, il sogno di Kamada è quello di sbarcare in Liga. Valencia e Real Societad ci stanno pensando, ma anche e soprattutto il Marsiglia lo sta monitorando. Si tratta di sondaggi che non riguardano la Lazio per ora, ma bisognerà capire come si svilupperà la situazione. Eppure eventuali proposte in inverno potrebbero permettere ai capitolini di fare una minima plusvalenza o di recuperare almeno i 4-5 milioni di commissioni, invece di perderlo senza nulla in mano a giugno. Se dovesse venir meno il Decreto Crescita, oltretutto il suo stipendio peserebbe il doppio a bilancio. Daichi ha firmato per un anno a 3 milioni (più bonus) con un'opzione di altri tre anni, ma sembra aver già deciso il suo futuro. Una sua