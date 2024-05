Calciomercato Lazio | Kamada, silenzio assordante. Il Corsera: "La Roma..."

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

Tudor l'ha rilanciato e non perde occasione per elogiarlo, ma il futuro di Daichi Kamada rimane un mistero. Il giapponese non ha ancora comunicato nulla a Fabiani e Lotito, s'è trincerato in un silenzio inscalfibile. È vero che, da quando è tornato centrale nel progetto tecnico biancoceleste, non perde occasione per condividere sui social immagini di sé sorridente e con tag al profilo della Lazio, ma è pur vero che per ora il sì all'opzione di rinnovo triennale del contratto non è arrivato. E forse non arriverà nemmeno entro il 31 maggio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, gli agenti del giapponese vorrebbero far decadere l'opzione e poi ridiscutere il contratto con la Lazio, magari facendo firmare il giocatore per un solo anno e con un ingaggio superiore a quello attuale. Kamada ora guadagna tre milioni netti, vorrebbe arrivare a 3,5. Il problema, però, è che firmando un nuovo accordo, Lotito perderebbe i benefici del Decreto Crescita, ormai abolito.

Non è detto che la Lazio accetti un simile scenario e dunque le strade potrebbero separarsi. Kamada vorrebbe firmare per un solo anno, è rimasto scottato dall'esperienza con Sarri, con l'ex allenatore era ormai ai margini, per questo vorrebbe legare il suo futuro a quello di Tudor, che guarda caso ha un contratto in scadenza a giugno 2025. Fosse per il tecnico croato l'ex Eintracht verrebbe confermato senza se e senza ma, ma c'è da fare i conti con diversi aspetti. Daichi non parla, non ha comunicato alcuna decisione, sogna di giocare ancora in Champions League, la Lazio non potrà garantirglielo, anche per questo motivo si guarda attorno. Secondo il Corriere della Sera, intanto, Kamada sarebbe diventato un obiettivo anche del nuovo ds della Roma, Ghisolfi, che penserebbe al giapponese in caso di addio alla Lazio. Una sorta di Pedro-bis, ma a maglie invertite. Sarebbe qualcosa di clamoroso.