Calciomercato Lazio | Kent fumata nera: trattativa saltata. E ora...

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 - "Lazio - Kent? Trattativa saltata solo per colpa sua" a parlare così è l'intermediario che ha portato avanti la possibile operazione saltata dopo che i due club avevano raggiunto l'accordo. (CliCCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI)

AGGIORNAMENTO ORE 19.45 - È clamorosamente saltata la trattativa tra Lazio e Fenerbahce per Ryan Kent. Come vi avevamo anticipato, i problemi sorti intorno alle 18.30 sono stati decisivi in modo negativo. Come accaduto per Greenwood ad agosto (e tante altre volte in questi anni) non è riuscita l'operazione last minute a Lotito. Il giocatore ha detto no, s'è irrigidito con il Fenerbahce che non voleva riconoscergli degli emolumenti arretrati, una spesa che nemmeno la Lazio voleva coprire. Ora il giocatore potrebbe tornare in patria, in Championship, l'Hull City si è inserito e prova a prenderlo superando anche questi ostacoli. Il mercato nel Regno Unito chiude a mezzanotte.

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 - Manca sempre meno al gong finale e la Lazio è ancora a lavoro per chiudere la trattativa Kent. Gli ultimi aggiornamenti parlano di problemi tra l’agente e il Fenerbahce. Di mezzo ci sarebbero degli arretrati con il club turco. Da Roma aspettano l’ok definitivo, ma la firma c’è. La chiusura definitiva sembra comunque vicina.

AGGIORNAMENTO ORE 17.10 - In attesa che arrivano i documenti firmati da Fenerbahce e arrivi la tanto attesa fumata bianca, emergono ulteriori dettagli in merito alla trattativa tra la Lazio e il club turco. L'accordo tra le due società, infatti, si sono accordate sulla base di un prestito oneroso da 500.000€ con diritto di riscatto intorno ai 5,5 milioni.

AGGIORNAMENTO ORE 16.35 - La Lazio attende i documenti firmati dal Fenerbahce, poi ci sarà la definitiva fumata bianca per l'arrivo di Kent in biancoceleste. Operazione in prestito con diritto di riscatto che si aggira sui 5 milioni di euro, quindi inferiore alle prime indiscrezioni circolate.

AGGIORNAMENTO ORE 15.15 - La Lazio s'avvicina a Ryan Kent. Le parti sono in contatto in questi minuti, con il giocatore che ha dato il suo ok al trasferimento a Roma. C'è sempre più fiducia e ottimismo per la chiusura dell'operazione nelle prossime ore, anche perché le condizioni economiche sono favorevoli. Si lavora per un prestito con diritto di riscatto che dovrebbe aggirarsi intorno ai sette milioni di euro.

CALCIOMERCATO LAZIO - Le parole pronunciate da Lotito ai microfoni del Messaggero non lasciavano aperte molte possibilità a un nuovo acquisto, ma la Lazio in questo ultimo giorno di mercato qualcosa potrebbe farla lo stesso. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la dirigenza biancoceleste avrebbe messo nel mirino Ryan Kent, ala sinistra del Fenerbahce. Cresciuto nel settore giovanile del Liverpool, in cui era considerato una vera e propria promessa del futuro, il classe 1996 ha passato gran parte della sua carriera in Scozia, più precisamente nei Glasgow Rangers. Oggi il suo nome potrebbe infiammare le ultime ore del mercato laziale: le due società hanno avviato una trattativa, l'intenzione è quella di trovare una definizione il più rapidamente possibile, così da evitare di risursi agli ultimi minuti di questa sessione di calciomercato invernale.

Pubblicato alle 12.52