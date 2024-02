Calciomercato Lazio | Kent in biancoceleste: le cifre dell'operazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Come vi abbiamo raccontato in esclusiva, è solo questione di tempo ormai prima che la Lazio ufficializzi l'acquisto di Ryan Kent dal Fenerbahce. Il club biancoceleste è in attesa dei documenti firmati dal club turco, poi arriverà la fumata bianca che porterà definitivamente il classe 1996 nella Capitale. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'accordo stipulato tra le due società è sulla base di un prestito oneroso da 500.000€, più diritto di riscatto fissato a 5,5 milioni: una spesa totale, dunque, da 6 milioni nel caso in cui al termine della stagione Sarri e la dirigenza dovessero decidere di confermarlo.