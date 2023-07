Calciomercato Lazio | Kerkez già bloccato in attesa di capire il futuro di Pellegrini

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La questione terzino sinistro è sempre d'attualità in casa Lazio. Come riporta "Il Corriere dello Sport" Luca Pellegrini spinge per tornare alla Lazio e anche Sarri dopo i 6 mesi di apprendistato lo vorrebbe nuovamente ai suoi ordini. La situazione però non è semplice. I biancocelesti hanno fatto scadere l'opzione per il riscatto e il giocatore adesso è tornato ad allenarsi con la Juventus. Per Allegri si tratta comunque di un esubero e la società capitolina sta studiando un nuovo piano per arrivare al giocatore. Si pensa ad un prestito secco o comunque con un riscatto non obbligatorio. Inoltre c'è da risolvere la grana stipendio visto che il terzino sinistro alla Juve percepisce 3 milioni di euro, cifra che la Lazio non sembra essere disposta a pagare.

KERKEZ e ACUNa - Nel frattempo sembra davvero vicino l'accordo per portare a Roma il terzino ungherese dell'AZ Alkmaar. Prestito con riscatto obbligatorio a 13 è la proposta di Lotito, mentre gli olandesi ne vorrebbero 15-16. L'intesa già raggiunta con il suo agente e i buoni rapporti con il suo agente, lo stesso di Luis Alberto sono però dei punti a favore per la buona riuscita della trattativa. Meno concreta la pista Acuna del Siviglia. La dirigenza non sembra intenzionata ad investire su un profilo di 31 anni seppur valido e con tanta esperienza a livello internazionale.

MARUSIC - Kerkez e Pellegrini potrebbero anche arrivare insieme qualora anche Marusic dovesse cedere alle lusinghe dell'Arabia Saudita. Non è da escludere che il suo agente Kezman nelle prossime settimane faccia pervenire un'offerta di qualche ricco sceicco, ma da un punto di vista tecnico il montenegrino non è affatto in discussione. La sua duttilità piace tantissimo a mister Sarri.