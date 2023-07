Calciomercato Lazio | Kerkez si scalda: incontro con gli agenti. Ora si può...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il rinnovo di Luis Alberto, ma non solo. Gli agenti della You First Sport sono a Roma, hanno incontrato la Lazio e messo nero su bianco il rinnovo del Mago. Ma non solo. L'incontro è stato utile anche per parlare di Milos Kerkez. L'esterno ungherese piace moltissimo ai biancocelesti, c'è già un'intesa di base con la sua scuderia, la stessa di Luis Alberto, per un contratto da 1,5 milioni a stagione. Bisogna trovare l'intesa con l'Az Alkmaar, un passaggio ovviamente fondamentale. Gli olandesi chiedono 15 milioni di euro, la Lazio vorrebbe chiudere a 10 milioni più bonus (circa 12) e una contenuta percentuale sulla futura rivendita (tra il 5 e il 10%). L'incontro con i rappresentanti della You First Sport è utile a stabilire una strategia, nei prossimi giorni si potrebbe cercare l'affondo per convincere l'Az a cedere. Kerkez scala posizioni...

