Calciomercato Lazio | Kezman lavora per piazzare Marusic: la situazione

Ore calde di mercato in casa Lazio. Non c'è solo Milinkovic che potrebbe lasciare presto la Capitale. Come raccolto dalla nostra redazione, infatti, Kezman sarebbe al lavoro per piazzare anche Marusic. Il terzino ha richieste dall'Arabia Saudita che potrebbero trasformarsi molto presto in offerte concrete. Il montenegrino dunque potrebbe raggiungere Sergej. E' un'ipotesi non così tanto remota. I due sono molto amici e la partenza di uno potrebbe spingere lontano dalla Lazio anche l’altro. La richiesta di Lotito per Marusic si aggira intorno ai 20 milioni. In caso di addio di Adam, potrebbero cambiare i piani di mercato del club. Oltre a Kerkez, potrebbe arrivare anche Pellegrini sulla corsia mancina. A destra invece le conferme di Hysaj e Lazzari. Situazione sicuramente da monitorare nei prossimi giorni. Dopo il Segrente, la Lazio rischia di dire addio a un altro pezzo importante dello spogliatoio.

