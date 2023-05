Calciomercato Lazio, l'ag. Naletilic: "Lotito il migliore, fosse in lui Milinkovic lo..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito al clima mediatico permeato di tensione intorno a Milinkovic, la nostra redazione ha contattato telefonicamente in esclusiva Marko Naletilic, procuratore sportivo serbo.

Dalla Serbia quale percezione avete? È lo stesso Milinkovic di sempre?

“No, non è lo stesso di sempre. Questa stagione è calato vistosamente rispetto alle scorse”.

Attribuisce responsabilità maggiori a Sarri o alla situazione di stallo venutasi a creare intorno a lui?

“A nessuna delle due cose, perché - quando un calciatore scende in campo - va giudicato per come gioca, non per altre questioni che non c’entrano. Se lui è calato, il motivo del suo calo è soltanto lui, non altre persone”.

Ora la palla passa a Lotito…

“Che è uno dei migliori professionisti con cui abbia lavorato. Sa fare le trattative. Concilia il suo interesse con quello del calciatore che ha di fronte”.

Cosa dovrebbe fare in questo caso?

“Fossi in Lotito, venderei Milinkovic. Ovviamente a una cifra proporzionale al valore del giocatore. Se non arrivano offerte valide, inutile persino sedersi intorno a un tavolo”.

Offerte che dovrebbero ammontare intorno a quali cifre?

“Non parlo di cifre. Quelle le stabiliscono le parti coinvolte in causa. Non mi permetto di entrarci nel merito”.

Per quali ragioni Milinkovic non dovrebbe restare a Roma?

“Io parlo soltanto a titolo personale, non so quali progetti abbia in mente Milinkovic per se stesso. Vista dall’esterno, mi viene da dire che sono passati molti anni e che un ciclo, forse, si è concluso. Cambiare società potrebbe attivargli stimoli nuovi”.

Qualora partisse dove lo vedrebbe meglio collocato?

“So che ha molte richieste, in Italia e non solo. Fossi in lui, sceglierei la Premier. Il campionato è perfetto per lui. In più ci sono club, che lo vorrebbero, che soddisferebbero certe pretese economiche, anche legittime”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.