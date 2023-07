Calciomercato Lazio | L'Al Shabab molla Immobile? Pronta la beffa alla Roma

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Sviluppo a sorpresa nella situazione inerente a Immobile. Il membro d'oro dell'Al Shabab, Abdulrahman Bin Turki Bin Abdulaziz, intervenuto ai microfoni di Arriyadiyah, ha ammesso di aver messo seriamente nel mirino Alvaro Morata, attaccate dell'Atletico Madrid e da tempo nel mirino anche della Roma. Una notizia che ha il sapore di beffa per i giallorossi e di liberazione per la Lazio. L'Al Shabab, infatti, da tempo è interessato a Immobile, ma un eventuale trasferimento dell'attaccante spagnolo, potrebbe escluderli dalla corsa al bomber biancoceleste. Si attendono novità in tal senso. Abdulaziz ha spiegato che sono in attesa di risposte da parte dell'Atletico, in modo da poter definire la trattativa e assicurarsi l'attaccante: "Abbiamo messo nel mirino il nome di Morata e stiamo aspettando la chiusura di questa trattativa il prima possibile". Lotito osserva da Roma e attende novità: questa trattativa potrebbe cambiare il mercato della Lazio.