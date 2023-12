Calciomercato Lazio | L'Arabia bussa ancora per Immobile: offerta choc per Ciro

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile si è ripreso la Lazio. Le reti con Feyenoord e Celtic hanno proiettato i biancocelesti agli ottavi di finale di Champions League facendo tornare il sorriso all'attaccante biancoceleste. A quasi 34 anni, Ciro continua a far segnare record. I suoi numeri sono sotto gli occhi di tutti e attraggono anche l'Arabia Saudita. In estate c'era stato un doppio sondaggio di Al Shabab e Al Waeda che però non presentarono un'offerta ufficiale per il numero 17.

Le cose potrebbero cambiare già a gennaio quando, secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Al-Ahli di Firmino e Mahrez sarebbe pronto a mettere sul piatto 35 milioni di euro annui. Una cifra che a 34 anni andrà valutata anche se è difficile che il capitano lasci i biancocelesti a gennaio. Più probabile che il discorso venga rimandato all'estate. La Lazio, poi, proprio in Arabia si giocherà la Final Four di Supercoppa Italiana. Ciro vuole trascinare ancora i suoi compagni verso un altro titolo, giocare le Champions e le sue chance di andare all'Europeo con l'Italia. Immobile è molto legato alla Lazio e non sarà una cosa semplice separarsi da tutto l'ambiente. L'Arabia, almeno per il momento, può attendere.