Calciomercato Lazio | L'Arabia bussa per un fedelissimo di Sarri: le novità

Se in Qatar si sono mossi per Luis Alberto, due club del campionato saudita avrebbero messo nel mirino un altro calciatore della Lazio...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Acquisti, cessioni, ma anche rinnovi di contratto: grande lavoro per la Lazio in un'estate caldissima, Se Zaccagni è stato rassicurato anche durante il matrimonio, ci sono altre tre questioni da risolvere. La più urgente è quella di Pedro che dovrebbe proseguire ancora con l'aquila sul petto. Poi toccherà a Felipe Anderson e Luis Alberto. Il brasiliano è tornato a Formello nel 2021 e ha fatto delle grandi rinunce. Al West Ham guadagnava 3.5 milioni a stagione, cifra che spera di tornare a intascare. Attualmente il suo stipendio è di poco superiore ai 2 milioni fino al 2024, ma c'è una promessa di rinnovo con sostanziale ritocco. I rapporti con Lotito sono ottimi, ma guai a tirare troppo la corda.

Calciomercato Lazio, Felipe Anderson al top: rendimento e squadre interessate

Pipe ha giocato tutte le 98 gare disputate nell'era Sarri con 19 gol e 13 assist. Un rendimento altissimo e spera che possa portare a una soluzione in tempi brevi. Una chiamata da Lotito ancora non è arrivata anche se, come anticipato in precedenza, i rapporti sono ottimi e il patron considera il brasiliano quasi come un figlio. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, nel frattempo dall'Arabia che ricopre tutti d'oro, Al Nassr e Al Shabab avrebbero fiutato l'affare senza dimenticare che il 50% della futura rivendita andrebbe nelle casse del West Ham. Una voce e nessuna offerta concreta, come accaduto invece per Luis Alberto, ma è normale che la cosa un po' preoccupi i tifosi di cui Pipe è un idolo. Per ora la priorità del brasiliano è restare alla Lazio a cui è molto legato e l'ipotesi sembra remota. Le voci, però, non trovano conferme dalle parti di Formello dove assicurano che il futuro dell'ex Santos sarà ancora con l'aquila sul petto.