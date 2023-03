Calciomercato Lazio, l'Inter pensa al "pacchetto" Acerbi-Lazzari: ma a una condizione...

Il difensore è diventato centrale nello scacchiere nerazzurro e vuole rimanere a Milano, l'esterno può diventare una soluzione...

Uno s’è ritrovato a Milano, l’altro potrebbe anche raggiungerlo. Ma solo a determinate condizioni. Francesco Acerbi e Manuel Lazzari erano due dei fedelissimi di Inzaghi a Formello, tanto che il primo ha spinto per raggiungere il tecnico piacentino all’Inter. L’altro ha subito l’impatto con Sarri, poi s’è adattato, ha fornito ottime prestazioni fino a novembre, poi è tornato a soffrire, superato da Hysaj nelle gerarchie. Lazzari spera in una maglia a Monza, vista la squalifica di Marusic, dovrà guardarsi dalla concorrenza di Luca Pellegrini (con conseguente spostamento a destra di Hysaj). Ma il futuro dell’esterno non è detto che sia a Formello. Lazzari vorrebbe giocare di più, come tutti, è uno dei pupilli di Inzaghi che lo riabbraccerebbe volentieri. L’Inter in estate cederà Dumfries, è praticamente certo, l’olandese viene valutato 35-40 milioni di euro e piace a Chelsea, Bayern e Manchester United. Una parte di quella cifra verrà investita per acquistare il sostituto. L’Inter ha diversi nomi sulla propria lista. Il primo è quello di Tajon Buchanan del Bruges, il secondo quello di Diogo Dalot del Manchester United. Entrambi hanno una valutazione che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro.

PACCHETTO - Lazzari può diventare l’outsider, molto dipenderà dalla permanenza (o meno) di Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Se il piacentino dovesse rimanere alla Pinetina, allora Lazzari potrebbe scalare posizioni e diventare una soluzione praticabile per i nerazzurri. Marotta e Ausilio, inoltre, vorrebbero riscattare Acerbi, ma abbassando il prezzo di 4 milioni stabilito in estate. Da qui l’idea: se Lazzari dovesse diventare una pista vera per l’Inter, proporre a Lotito un pacchetto da circa 15-16 milioni che comprenda entrambi i giocatori. Lazzarri verrebbe valutato 12-13 milioni, Acerbi poco più di due. A quel punto la palla passerebbe a Lotito che dovrebbe decidere se accettare o rispedire al mittente. Lazzari ha rinnovato da qualche mese il suo contratto con la Lazio, non ha chiesto la cessione, ma se l’Inter dovesse bussare alla sua porta…

