Calciomercato Lazio | L'OM dice no per Guendouzi? Da Formello...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Marsiglia non molla e respinge l’ultimo assalto della Lazio per Matteo Guendouzi. Questa la versione che arriva in questi minuti dalla Francia. La notizia viene riportata dal portale FootMercato secondo cui i dirigenti dell’OM avrebbero detto no alla proposta biancoceleste articolata in 13 milioni di parte fissa e cinque di bonus. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, fonti interne alla società non confermano quanto trapelato dalla Francia. O meglio, per ora alla Lazio non sono arrivate comunicazioni di alcun tipo da parte dell’OM. L’offerta avanzata della Lazio effettivamente s’aggira sui 18 milioni di euro, ma fino ad adesso una risposta ufficiale non c’è stata e quindi a Formello rimangono in attesa. Quella di domani potrebbe dunque essere una giornata importante per capire come possa evolvere la situazione legata a Guendouzi. Se l’OM dovesse effettivamente dire no, a quel punto la Lazio potrebbe alzare ulteriormente la proposta. Ma siamo nel campo delle ipotesi. Per ora, da Marsiglia, una risposta non è ancora arrivata.

