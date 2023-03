Calciomercato Lazio, la Champions può portare due big: i nomi

La qualificazione alla massima competizione europea per club può portare il cash giusto per sistemare ancora la rosa e spuntano...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazo è pronta a tornare in campo nella difficile trasferta di Monza. La sbornia per il derby vinto è alle spalle, i biancocelesti non possono più sbagliare. La qualificazione in Champions può essere alla portata, ma stavolta la squadra non deve commettere errori banali. La qualificazione alla massima competizione europea per club oltre a essere una vetrina importante per società e giocatori, aumenterebbe notevolmente l'appeal del brand. Non solo perché, ovviamente, a fare la differenza sarebbero anche gli introiti nettamente più alti rispetto a Europa o Conference League. Arrivare tra le prime quattro significherebbe ossigenare pesantemente il bilancio e aiutare Sarri a puntellare ancora la squadra. Bisognerà svecchiare e abbassare il monte ingaggi, ma soprattutto fare il grande salto nel prossimo mercato estivo. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, con la plusvalenza e l'incasso (almeno da 40 milioni) della vendita di Milinkovic, per cui il rinnovo appare lontano, la Lazio punterà un grande sostituto (Zielinski o Frattesi in cima ai sogni) e potrebbe anche prendere un attaccante vero. Torna di moda Domenico Berardi del Sassuolo, come Rafa Silva un pallino di Sarri da tempo. L'Europa che conta servirà ad attrarre i big e fornirà ulteriore cash per completare la rosa in ogni altro tassello. Insomma tanto da fare in quel di Formello con la società che completerà il rinnovamento quasi completo chiesto dal mister nei suo primi tre anni di gestione. Tanto, se non tutto, passa dall'approdo in Champions League. Vista la classifica e gli impegni multipli delle altre competitor, la Lazio ha un vantaggio che deve sfruttare.