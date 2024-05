Calciomercato Lazio | La Gazzetta: "Il Napoli su Luis Alberto"

RASSEGNA STAMPA - Il Napoli, che sta attraversando un momento complicatissimo in campionato, è già al lavoro sul mercato. Tra i reparti da rinforzare, il centrocampo e il club è alla ricerca di un degno sostituto di Zielinski che possa garantire giocate vincenti nei momenti di massima tensione e svoltare la partita. Per questo, riporta la Gazzetta dello Sport, nella lista dei vorrei di De Laurentiis, oltre a Sudakov dello Shakhtar, è tornato prepotentemente anche Luis Alberto. Il futuro dello spagnolo alla Lazio, dopo la bomba lanciata nel posta gara con la Salernitana, è tutto da decifrare, certo è che Lotito non gli concederà la rescissione e dunque per poter andare via ci dovrà essere un’offerta adeguata. Il club partenopeo ci spera e ci prova, facendo anche leva sul fatto che ai capitolini piace Simeone che è tra i giocatori in uscita.

