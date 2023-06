Calciomercato Lazio | La Juve fa sul serio per Milik: accordo vicino

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO ORE 23:45 - Arek Milik sempre più vicino al ritorno alla Juventus. Il club bianconero è a un passo dall'accordo con il Marsiglia. Lo rivela Sky Sport che aggiunge come il centravantiu polacco rinnoverà con l'OM per un anno per poi tornare a Torino con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Si complica improvvisamente la pista Milik per la Lazio.

Colpo di scena nella corsa ad Arek Milik. La Juventus aveva scelto di non riscattarlo dal Marsiglia per sette milioni due di bonus, ma le carte in tavola sono cambiate. Dopo al riunione tra la dirigenza e Max Allegri, infatti, il tecnico toscano avrebbe fatto il nome dell'attaccante polacco come richiesta di mercato. A riportare la notizia è l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio che aggiunge: "Nelle prossime ore sarà riaperta una trattativa con il club francese, con l'obiettivo di riportare l'attaccante polacco ex Napoli a Torino". Si entra nel vivo della corsa per il centravanti classe 1994: la Lazio che segue da giorni il giocatore espressamente richiesto da Sarri, dovrà fare i conti con i bianconeri.