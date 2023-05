Calciomercato Lazio | La Juve prepara l'offerta per Milinkovic, ma Lotito...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina l'estate e con lei la prossima sessione di calciomercato. Mentre la Juventus è alle prese con il caso plusvalenze, con la nuova udienza fissata al 22 maggio, ai piani alti del club bianconero si pensa già a stilare la "lista della spesa" in vista della stagione 2023/2024. Come è ormai noto, la società torinese è fortemente interessata da tempo a Milinkovic-Savic e, col contratto in scadenza del serbo a giugno 2024, si punta al colpo low cost per rafforza il centrocampo, anche nell'ottica di una non qualificazione in Champions League che comporterebbe un budget limitato. Come riporta Il Messaggero, la Juve sarebbe disposta ad offrire 25 milioni di euro più 5 di bonus per portare a Vinovo il serbo, trovando però l'opposizione di Claudio Lotito, il quale non accetterebbe una cifra inferiore ai 40 milioni.