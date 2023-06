Calciomercato Lazio | La Juve rischia con Milinkovic, la carta Kulusevski...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Che Milinkovic-Savic piaccia alla Juventus è ormai noto, tant'è che il club aveva anche trovato un'intesa sulla base di un quadriennale a 6 milioni l'anno. Non solo, i bianconeri non sarebbero disposti ad andare oltre i 25 milioni di euro, motivo per cui potrebbero inserire nell'affare anche la carta Kulusevski, che però potrebbe sfumare ben presto. Infatti, resta ancora in dubbio il suo futuro. Il centrocampista svedese potrebbe restare al Tottenham che vorrebbe tenerlo ma pagando meno dei 35 milioni pattuiti lo scorso anno, ma non è solo questo il problema. Come riporta Tuttojuve.com, sulle tracce del calciatore di proprietà della Juventus ci sarebbe anche il Newcastle che sarebbe pronto a mettere sul piatto la cifra richiesta dai bianconeri, offrendo al giocatore anche la possibilità di giocare la prossima Champions League.