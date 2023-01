Calciomercato Lazio, la Juve snobba Milinkovic per Mac Allister ma il Brighton...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

La Juventus ha virato su Mac Allister mettendo in stand-by le avance per Milinkovic-Savic. Allegri l'ha indicato alla dirigenza ma a quanto pare il club titolare del cartellino del campione del mondo, non sarebbe favorevole. Intervistato dal The Argus, il CEO del Brighton Paul Barber ha parlato di Alexis Mac Allister: "Non abbiamo offerto nessuno a nessuno e non abbiamo intenzione di farlo. I prossimi 30 giorni sono imprevedibili e ci occuperemo di ciò che accadrà, ma non stiamo offrendo nessuno a nessuno. Siamo abbastanza felici così come siamo, certamente finché possiamo esserlo. Ma siamo anche realistici".