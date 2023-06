Calciomercato Lazio | La lista di Sarri: tutti i nomi chiesti a Lotito

Fonte: Il Tempo

Il vertice di giovedì sera continua a tenere banco dalle parti di Formello. Sarri è uscito abbastanza soddisfatto dall'incontro con Lotito, ma c'è un aspetto che lo preoccupa, e non poco. Riguarda il futuro di Milinkovic e Luis Alberto. Su questo tema il tecnico è stato molto chiaro: nessuno dell'attuale rosa è incedibile, a patto che sia rimpiazzato con elementi all'altezza. L'allenatore della Lazio vorrebbe evitare di arrivare a ridosso del ritiro senza conoscere il destino del Sergente. Se rimane con la testa giusta (e con il rinnovo), la sua presenza è ben gradita, altrimenti meglio separare le strade. Discorso leggermente diverso per il Mago. Sarri ha apprezzato molto la sua evoluzione negli ultimi mesi, è disposto a far girare la squadra intorno alla qualità dello spagnolo, ma anche in questo caso serve la garanzia che il calciatore rimanga a Roma con la stessa voglia che ha dimostrato con l'arrivo del nuovo anno.

Lazio, la priorità è a centrocampo

Il sogno per la mediana è Frattesi, ma il Sassuolo spara una cifra altissima per la sua mezzala. Con il club neroverde resta sempre aperto il discorso relativo a Berardi. Nel frattempo però lo staff ha studiato con attenzione il profilo di Gedson Fernandes, portoghese in forza al Besiktas. Anche in questo caso però la valutazione del cartellino non è da poco (non meno di 20 milioni). L'altro nome emerso dal confronto tra tecnico e presidente è quello di Zielinski, che arriverebbe solo in caso di partenza di Luis Alberto (non è alternativo a Milinkovic). E poi c'è questione relativa al regista. In Inghilterra nelle ultime ore hanno confermato la volontà di Jorginho di tornare in Serie A, magari proprio alla corte di Sarri. Sul centrocampista italo-brasiliano ci sono gli occhi anche di Milan e Napoli. Nei prossimi giorni attenzione alla possibile candidatura di Torreira. Bisogna capire se il Galatasaray abbia intenzione di lasciarlo partire, al momento però quella zona di campo non rappresenta una priorità.

Tutti i nomi per l'attacco

A questo proposito, ormai è ufficiale che la Juve non eserciterà la propria opzione per il riscatto di Milik. Così come è certo che il polacco non rimarrà al Marsiglia. Si può prendere con una cifra vicina ai 10 milioni, Sarri lo ha indicato come il rinforzo ideale come centravanti. L'alternativa è Simeone, con il Napoli che ha altri cinque giorni per far valere il suo diritto sul Verona. Potrebbe rimanere in azzurro, ma prima bisogna capire chi sarà il prossimo allenatore dei campioni d'Italia. Resta comunque una pista da seguire quella che porta al Cholito. Per quanto riguarda l'esterno d'attacco, Berardi è di gran lunga il preferito (e favorito), ma si studiano anche eventuali alternative. Sulla lista dei desideri c'è Callum Hudson-Odoi, in uscita dal Chelsea. Il calciatore quest'anno è stato in prestito al Bayer Leverkusen, senza trovare grande continuità. Non solo il classe 2000, alla Lazio piacciono anche Bryan Gil del Tottenham - nell'ultima stagione in prestito al Siviglia - e Jesper Karlsson dell’AZ Alkmaar. Una parentesi a parte la meritano i calciatori dell'Empoli: da Baldanzi a Fazzini, passando per Parisi. Ma il presidente Corsi ha ribadito più volte che i suoi calciatori migliori non lasceranno il club a prezzo di saldo.

Pubblicato il 10/06 alle 07.00