Calciomercato Lazio: la Premier chiama, ma Pellegrini...

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato invernale si avvicina e la Lazio vorrebbe completare l'organico con un terzino sinistro di piede mancino. Il nome caldo resta quello di Luca Pellegrini. Come anticipato dalla nostra redazione, il calciatore è di proprietà della Juventus ed è in prestito all'Eintracht Francoforte. L'esperienza in Bundesliga sta andando bene, ma il calciatore sogna di tornare in Italia e di arrivare alla Lazio. Il calciatore insiste e spinge per indossare la maglia con l'aquila sul petto. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, le prestazioni del classe '99 hanno attirato l'attenzione di diversi club. Due squadre di Premier hanno messo gli occhi su di lui, ma al momento la priorità assoluta per Pelllegrini è la Lazio. Il giocatore, pur essendo cresciuto nel settore giovanile della Roma, è tifoso dei biancocelesti e sogna di sbarcare a Formello. La Lazio sta studiando la formula per portarlo subito a Formello, ma l'uscita di Kamenovic non basta visto anche l'ingaggio importante che il terzino percepisce. Qualora gli sforzi delle aquile non dovessero bastare, Pellegrini è pronto a continuare la sua avventura in Germania rimandando tutto all'estate.

