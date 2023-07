Calciomercato Lazio | Le mosse di Lotito e la reazione di Sarri: "Mi ha detto no"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Fred - Lazio, ecco il colpo dalla Premier che, secondo Lotito, avrebbe lasciato tutti di stucco. Forse tutti sì, ma non Sarri che, riferisce Il Messaggero riprendendo le parole del patron biancoceleste, avrebbe detto no anche a un giocatore di caratura internazionale come Lo Celso. Tramite lo stesso intermediario di Kamada, il brasiliano è stato offerto e proposto al tecnico, soprattutto dopo che ha manifestato dubbi sull'adattabilità di Sow come vertice basso. Il club ha comunque deciso di procedere sullo svizzero per non rimanere ostaggio delle richieste di Napoli e Torino, ha suggerito a Sarri di prendere il play 30enne (usufruendo di uno sconto dello United e del Decreto Crescita per lo stipendio) e dirottare il 26enne svizzero da mezz'ala box-to-box. Il tecnico non ne sarebbe così convinto: i nomi dei suoi "pupilli" sono chiari, Ricci e Zielinski. Tanto che, sempre riprendendo le parole di Lotito parlando del calciatore del Napoli, l'allenatore l'avrebbe voluto a tal punto da far lievitare il prezzo di un giocatore che - spiega - non vorrebbe neanche venire alla Lazio. Fred avrebbe raggiunto, intanto, un'intesa col Galatasaray, mentre Sow si è preso del tempo per riflettere. La Lazio aspetta, purtroppo per Sarri.

