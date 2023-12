Calciomercato Lazio | Le strategie per gennaio, ma tutto dipende da Basic

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Si avvicina gennaio e con lui anche il ritorno del mercato. La Lazio, come ribadito da Sarri nel post gara contro l’Empoli, non sembra essere intenzionata a muoversi, ma mai dire mai e forse qualche colpo per rinforzare la rosa potrebbe arrivare. Prima di accogliere un nuovo acquisto serve però fare spazio e il primo nome, in tal senso, è quello di Basic. Il croato non è voluto partire in estate, si è ostinato a restare perché le offerte arrivate non erano allettanti e di suo gradimento ma, eccetto la sfida in Coppa Italia, non è mai stato considerato dal tecnico. Così, riporta il Corriere dello Sport, il toscano lo lascerebbe volentieri andare per avere una mezzala in più che possa garantirgli dinamicità, gamba e slancio offensivo.

Kamada è un altro che ha trovato pochissimo spazio, la società non sembra però intenzionata a mandarlo via e, data la scadenza del suo contratto a giugno, con l’arrivo del 2024 potrà decidere del suo futuro in totale autonomia senza però essere ceduto dalla Lazio. A questo punto, l’allenatore gradirebbe volentieri anche un’ala in più che si è visto sfumare nell’ultimo giorno di mercato quanto Lotito aveva tentato l’assalto a Greenwood, poi scelse il Getafe. Tra i tanti nomi, ricorda il Corriere dello Sport, era spuntato anche quello di Oscar Bobb che nel frattempo ha anche esordito in Champions con la Stella Rossa, poi Insigne ma per età e ingaggio è al momento escluso. Infine, Gil che il Tottenham avrebbe inserito nella lista dei partenti per la finestra invernale.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE