Calciomercato Lazio | Lotito ci prova per Fazzini: la risposta dell'Empoli

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Cancellieri si avvicina all'Empoli e la cessione dell'ex Verona potrebbe aprire nuovi scenari di mercato in entrata. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de il Corriere dello Sport Lotito ha fatto un altro tentativo per Jacopo Fazzini, pallino di Sarri da mesi. Il patron della Lazio ci ha provato, ha chiesto informazioni ma per ora il patron Corsi non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare a meno di un'offerta che si aggira sui 20 milioni. Il presidente dell'Empoli vuole continuare a far crescere il classe 2003 e non accetterebbe nessuna contropartita tecnica nell'operazione.