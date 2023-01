Calciomercato Lazio, Lotito: "Ecco cosa abbiamo deciso per gennaio"

Il presidente biancoceleste spiega le possibili mosse biancocelesti durante il mercato di gennaio e sottolinea il fatto...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Maurizio Sarri avrebbe gradito abbracciare Federico Bonazzoli. L'attaccante della Salernitana, secondo il tecnico, si sarebbe ben adattato al suo modo di giocare e avrebbe avuto le caratteristiche adatte al tridente del mister. Non dello stesso avviso Tare e Lotito che non vorrebbero alterare gli equilibri dello spogliatoio. Il patron biancoceleste ha detto a Il Messaggero: «Bisogna preservare l'equilibrio di questo spogliatoio unito e compatto. Dopo tutta una serie di attente valutazioni, abbiamo deciso che non c'è bisogno di intervenire in questa sessione di gennaio. E non è un discorso economico, non c'è nessun problema, ma abbiamo un gruppo forte e competitivo in ogni settore di campo. Come vi avevo detto, Luis Alberto sta dimostrando di essere un campione, la squadra sta giocando benissimo davanti anche con Felipe Anderson. E Immobile è già tornato». Lotito ha anche elogiato le prestazioni di Hysaj chiudendo forse anche il discorso terzino sinistro. Luca Pellegrini resta in attesa di un'eventuale uscita di Fares nelle battute finali. Secondo il quotidiano, la Lazio avrebbe voluto prendere un giovane dalla Serie B per tappare il buco del terzino sinistro mancino. Sarri a quel punto avrebbe detto di no.