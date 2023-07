Calciomercato Lazio | Lotito esalta Castellanos: le parole del presidente

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In un incontro notturno con l'entourage di Castellanos a Villa San Sebastiano, il presidente Lotito porta a casa il vice-Immobile. "Ho preso Castellanos, è un fenomeno vero", ha rivelato a Il Messaggero. Di proprietà del New York City, l'ultimo anno l'ha giocato in Europa, tra le fila del Girona. Ora è pronto a diventare un nuovo calciatore biancoceleste. Si tratta di un profilo che ha convinto tutti e, dopo tanti nomi accostati al club, s'è deciso di puntare sul classe '98 di Mendoza. Il patron della Lazio ha poi allontanato i rumors di mercato relativi all'interesse di squadre arabe per Ciro Immobile: si augura non tornino alla carica con offerte "monstre".

