Calciomercato Lazio, Lotito ha il piano per Bonazzoli, Iervolino...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Lotito studia la mossa giusta per far approdare alla Lazio, Bonazzoli ma Iervolino per ora dice no. Ad incidere sul mercato biancoceleste sono le cessioni e su questo fronte, negli ultimi giorni, ci sarebbe stato un sondaggio della Salernitana per Fares ma come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il club granata non è interessato al giocatore. Per questo, l'unico spiraglio che poteva essere concreto, è svanito. La Lazio ha proposto lo scambio e la doppia operazione in prestito, con lo stesso ingaggio, fino alla fine della stagione sarebbe stata una grande mossa per aggirare l'indice di liquidità. La Salernitana però ha declinato la proposta e bloccato così Bonazzoli molto vicino allo Spezia e alla Cremonese. Dall'altra parte, Iervolino e De Sanctis accontenteranno l'attaccante solo a patto di monetizzare dalla sua cessione. Per Bonazzoli c'è il gradimento di Sarri, sta alla Lazio ora cambiare le carte in tavola per assicurarsi un vice-Immobile...