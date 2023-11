Calciomercato Lazio | Lotito: "Insigne alla Lazio? Vi dico quello che so..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il nome di Lorenzo Insigne, come due estati fa, è tornato prepotentemente a circolare nell'ambiente laziale. L'esterno, allenato da Sarri ai tempi del Napoli, è in rottura con il Toronto e starebbe sognando un ritorno in Italia. A Roma ritroverebbe il suo ex allenatore, così come l'amico Ciro Immobile, con il quale ha già condiviso lo spogliatoio prima per un anno al Pescara e poi in Nazionale. Una possibilità, però, che non troverebbe conferma nella realtà dei fatti. A smentire ogni indiscrezione, infatti, ci ha pensato il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Quest'ultimo, intervenuto ai microfoni di Tag24, ha specificato:

"Lorenzo Insigne che viene da noi? Non c’è niente di vero, che io sappia…se devo essere sincero a me non risulta, che le devo dire, questo è. Guardi, a me non hanno detto nulla riguardo a questa cosa, a me sembra una mezza stupidaggine, se non qualcosa di più. Faccia una cosa, parli con il direttore sportivo, non so se nelle loro previsioni abbiano pensato a qualcosa, al momento non sono al corrente di questi fatti. Sarri che vuole Insigne? Le ripeto, a me non risulta, mi sembra una stupidaggine…".