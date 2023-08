Calciomercato Lazio | Lotito insiste per Rovella: la richiesta della Juve

Fonte: gianlucadimarzio.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio non si ferma, dopo i tre acquisti punta al quarto, ed è proprio sulla mediana che vuole arrivare. Ieri avevamo riportato di come i biancocelesti stessero lavorando per Nicolò Rovella. La Juve può cederlo in prestito con obbligo di riscatto, ma adesso, Gianluca Di Marzio riporta alcuni aggiornamenti. La Lazio insiste per Rovella, ma attualmente non c'è ancora un'intesa con i bianconeri, che chiedono tra i 23 e i 24 milioni di euro. Serviranno quindi nuovi contatti per provare a raggiungere un accordo per il giocatore ex Monza. Se il centrocampista dovesse partire, dopo Zakaria, Arthur e Ranocchia, la Juventus potrebbe concretizzare il colpo Habib Diarra, classe 2004 dello Strasburgo, ma in lista c'è sempre anche Thomas Partey dell'Arsenal. Piace anche Sofyan Amrabat della Fiorentina, ma non ci sono ancora stati contatti diretti con il club viola.